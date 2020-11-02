Новый недорогой флагман Realme X7 Pro 5G готовится к выходу за пределами Китая

Так, интернет-инсайдер под ником Sudhanshu1414 опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором показал, что 22 октября с модельным номером RMX2121 засветился в базе данных BIS. По его словам, такой же номер был в свое время и китайской версии Realme X7 Pro 5G. Вкупе с более ранними утечками о возможном скором выходе девайса на глобальном рынке, можно заключить, что совсем скоро компания устроит новую презентацию, где и покажет версию своего флагмана для самых разных стран.

Напомним, что Realme X7 Pro 5G получил 6.55-дюймовый sAMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Работает девайс на базе процессора MediaTek Dimensity 1000+ и оснащается до 8 ГБ оперативной памяти, в то время как постоянной может быть до 256 ГБ. Основная камера представлена квадрокамерой на 64, 8, 2 Мп и одной камерой измерения глубины. Фронтальная камера 32 Мп.

Еще из интересного можно отметить аккумулятор на 4,500 мАч и быструю зарядку на 65 Вт. Цена смартфона в Китае за версию 8/128 ГБ составила 375 долларов, а за версию 8/256 ГБ - 480 долларов. Какой будет цена глобальной версии - пока что неизвестно.