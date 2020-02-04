Новый недорогой флагман Xiaomi лишат 108 Мп камеры

Так, набирающий популярность китайский интернет-инсайдер Digital Chat Staion опубликовал новую порцию информации об устройстве, гласящую о том, что ее основная камера окажется менее флагманской, чем в грядущем Xiaomi MI 10. Для реализации подобной стратегии, компания лишит Redmi K30 Pro модуля на 108 Мп, оставив ему лишь датчик Sony IMX686 с разрешением 64 Мп.

Таким образом, по всей видимости, именно по возможностям камеры Xiaomi провела грань между линейками Mi и Redmi — в первую очередь флагманы основной линейки будут отличаться своими рекордными фотовозможностями, в то время как Redmi так и останутся “топом за свои деньги” в более общем понимании.