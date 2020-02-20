Новый недорогой флагман Xiaomi получит более быструю зарядку, чем недавний Mi 10

Так, новый недорогой флагман компании получит более быструю проводную зарядку, чем недавний Mi 10 — на 33 Вт у Redmi K30 Pro 5G против 30 у Xiaomi Mi 10. При этом устройство также будет работать на самом свежем процессоре от Qualcomm — Snapdragon 865, получит дисплей с частотой обновления экрана в 120 Гц, а также аккумулятор на 4 700 мАч.

Единственным слабым местом устройства, на фоне Mi 10, должна стать камера — если у юбилейного флагмана Xiaomi основной модуль имеет разрешение 108 Мп, то в Redmi K30 Pro 5G основной модуль ограничится лишь 64 Мп сенсором. Анонс новинки ожидается в ближайшее время, возможно, в течение марта текущего года.