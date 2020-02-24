Новый недорогой iPhone SE 2 "засветился" на сайте Apple до официального анонса

Так, благодаря ему мы можем увидеть, что в сети, на некоторое время, “засветился” официальный сайт Apple с недорогим iPhone SE 2 (который еще называют iPhone 9) почти за месяц до официального анонса, который должен состояться лишь 31 марта текущего года. Если перевести текст на сайте, то можно понять, что это тестовая страница, которая никогда не увидела бы свет в таком виде — вероятнее всего, ее довели бы до ума и открыли для всего мира аккурат к окончанию презентации, на которой покажут новинку.