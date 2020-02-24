Новый недорогой iPhone SE 2 "засветился" на сайте Apple до официального анонса
Так, благодаря ему мы можем увидеть, что в сети, на некоторое время, “засветился” официальный сайт Apple с недорогим iPhone SE 2 (который еще называют iPhone 9) почти за месяц до официального анонса, который должен состояться лишь 31 марта текущего года. Если перевести текст на сайте, то можно понять, что это тестовая страница, которая никогда не увидела бы свет в таком виде — вероятнее всего, ее довели бы до ума и открыли для всего мира аккурат к окончанию презентации, на которой покажут новинку.
Напомним, что iPhone SE 2 хоть и должны представить в конце марта, вполне вероятно, в продажу новинка поступит чуточку позже. Связана такая задержка с эпидемией коронавируса в Китае, из-за которой многие заводы надолго прекратили свою деятельность. Что касательно железа, то базироваться iPhone SE 2 должен будет на процессоре Apple A13, который дебютировал еще осенью прошлого года в iPhone 11 и 11 Pro.