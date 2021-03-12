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Новый недорогой смартфон Google Pixel 5a выйдет намного раньше ожидаемого
Видимо, компания успешно справилась с последствиями пандемии
В сети появилась информация о ближайших планах Google. Как оказалось, в 2021 году компания не станет откладывать релиз своего недорогого смартфона Pixel 5a — устройство выйдет намного раньше ожидаемого.
Так, в прошлом году Pixel 4a был представлен лишь в августе. Новое же поколение девайса должны показать уже 11 июня, пишет GSMArena. По данным инсайдеров, внешне новинка мало чем будет отличаться от предшественника — даже вырез фронтальной камеры останется в верхнем левом углу.
Тем временем в Google Pixel 6 всё же ожидаются определённые изменения. Так, например, селфи-камера переместится в центральную часть дисплея. Также, напомним, слухи предсказывали флагману компании использование сенсора Sony IMX800 — рекордно большого в мобильном сегменте.