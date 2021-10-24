Телефоны
Сегодня в 08:07
1 мин.

Новый недорогой смартфон Honor получит двойную фронтальную камеру

И очень узкие рамки
Уже завтра, 25 октября, пройдёт свежая презентация Honor. На ней от компании ждут анонса сразу нескольких новинок.
Новый недорогой смартфон Honor получит двойную фронтальную камеру

Одной из них должен стать недорогой смартфон Play 5 Vitality Edition, который ещё известен как Play 5 Youth Edition и Play 5 Lite.

И вот, по случаю скорого проведения мероприятия, китайский IT-гигант опубликовал свежий постер новинки. Судя по нему, смартфон получит двойной модуль основной камеры.

При этом также на изображении выделяется и тот факт, что аппарат оснащён очень узкими рамками вокруг дисплея. По последним данным, дисплей занимает 94,4% от общей площади фронтальной поверхности устройства.

Напомним, что более ранние утечки приписывают телефону неизвестный чип Dimensity от MediaTek. Известно лишь, что он будет поддерживать мобильную связь пятого поколения — 5G.

Ещё из интересного в устройстве можно отметить 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Сканер отпечатка пальцев расположится на боковой грани.

Ёмкость аккумулятора смартфона должна составить 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки — 66 Вт.

Источник: Gizmochina