Новый недорогой смартфон Honor получит двойную фронтальную камеру

Одной из них должен стать недорогой смартфон Play 5 Vitality Edition, который ещё известен как Play 5 Youth Edition и Play 5 Lite.

И вот, по случаю скорого проведения мероприятия, китайский IT-гигант опубликовал свежий постер новинки. Судя по нему, смартфон получит двойной модуль основной камеры.

При этом также на изображении выделяется и тот факт, что аппарат оснащён очень узкими рамками вокруг дисплея. По последним данным, дисплей занимает 94,4% от общей площади фронтальной поверхности устройства.

Напомним, что более ранние утечки приписывают телефону неизвестный чип Dimensity от MediaTek. Известно лишь, что он будет поддерживать мобильную связь пятого поколения — 5G.

Ещё из интересного в устройстве можно отметить 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Сканер отпечатка пальцев расположится на боковой грани.

Ёмкость аккумулятора смартфона должна составить 4000 мАч, а мощность быстрой зарядки — 66 Вт.