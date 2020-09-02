Новый недорогой смартфон Nokia рассекретили накануне анонса

Так, благодаря рендеру, опубликованному популярным интернет-инсайдером Evleaks, мы можем видеть, как именно будет выглядеть новинка. Она получит традиционный для компании дизайн, в том числе и фронтальную камеру на 5 Мп, расположенную в вырезе в форме “капли”. Сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели, а сам корпус, судя по всему, будет выполнен из текстурированного пластика.