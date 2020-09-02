Новый недорогой смартфон Nokia рассекретили накануне анонса
Так, благодаря рендеру, опубликованному популярным интернет-инсайдером Evleaks, мы можем видеть, как именно будет выглядеть новинка. Она получит традиционный для компании дизайн, в том числе и фронтальную камеру на 5 Мп, расположенную в вырезе в форме “капли”. Сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели, а сам корпус, судя по всему, будет выполнен из текстурированного пластика.
Более ранние слухи утверждали, что Nokia 2.4 будет работать на базе процессора MediaTek Helio P22, иметь 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти постоянной. Также ожидается появление версии 3/32 ГБ. Емкость аккумулятора, к слову, находится на уровне 4 800 мАч, имеется также поддержка 10 Вт-зарядки. Учитывая “железную” составляющую смартфона и принадлежность к линейке Nokia 2.x, можно смело предположить, что нас ожидает анонса крайне недорогого телефона.