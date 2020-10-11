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Новый недорогой смартфон Oppo с 90 Гц экраном утек в сеть незадолго до анонса
В устройстве не обошлось без компромиссов
Послезавтра, 13 октября 2020 года, должен состояться анонс нового недорого смартфона Oppo - Oppo A53s. Отличительной особенностью смартфона должны стать 90 Гц дисплей и емкий аккумулятор. И вот, незадолго до официального анонса, устройство утекло в сеть.
Так, на немецком Amazon уже сейчас можно найти всю информацию о грядущей новинке, а также оформить предзаказ на нее. Согласно данным онлайн-магазина, в основу Oppo A53s ляжет процессор Snapdragon 460, при это размер дисплея девайса с поддержкой частоты обновления экрана 90 Гц составит 6.5 дюймов. Разрешение у экрана будет скромное - всего лишь 1600 × 720 пикселей.
Зато смартфон получит тройную камеру, правда с разрешением 13, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора смартфон составляет 5,000 мАч, есть даже поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Что же до цены новинки, то за версию 6/128 ГБ (она одна-единственная) попросят 189 евро или 17,165 рублей.