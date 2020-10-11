Новый недорогой смартфон Oppo с 90 Гц экраном утек в сеть незадолго до анонса

Так, на немецком Amazon уже сейчас можно найти всю информацию о грядущей новинке, а также оформить предзаказ на нее. Согласно данным онлайн-магазина, в основу Oppo A53s ляжет процессор Snapdragon 460, при это размер дисплея девайса с поддержкой частоты обновления экрана 90 Гц составит 6.5 дюймов. Разрешение у экрана будет скромное - всего лишь 1600 × 720 пикселей.