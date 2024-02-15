Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M15 получит гигантскую батарею на 6000 мАч и быструю 25 Вт зарядку

Основным достоинством модели станет огромная батарея на 6000 мАч, которая обеспечит длительное время автономной работы. Кроме того, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, что позволит заряжать девайс еще быстрее.

Также Samsung Galaxy M15 предложит пользователям 6.5-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

В качестве процессора будет использоваться чипсет MediaTek Dimensity 6100+, а графика будет обеспечиваться GPU Mali G57-MP2.

Отличительной особенностью также является камера с разрешением 50 Мп и поддержка расширяемой памяти до 1 ТБ с помощью MicroSD-карт.