Новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M22 рассекретили до анонса

Так, судя по всему, получит чип Helio G80 от MediaTek в качестве основы. При этом оперативной памяти в смартфоне будет 4 ГБ, а количество постоянной всё ещё остаётся секретом, пишет Gizmochina.

Основная камера Galaxy M22 будет на 48 Мп, а фронтальная — на 13 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч, чего должно сполна хватить для 1,5-2 дней автономной работы.

Отметим, что до сих пор нет никакой информации, когда именно новый бюджетник от Samsung будет анонсирован и поступит в продажу. Ясно лишь, что принадлежность к M-серии говорит о крайне демократичной цене смартфона.