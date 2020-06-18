Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi 9 в дизайне Redmi K30 поступает в продажу за пределами Китая

Напомним, что Redmi 9 оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей, при этом работает аппарат на базе процессора MediaTek Helio G80. Оперативной памяти от 3 до 4 ГБ, а постоянной от 32 до 64 ГБ. Основная камера получила сразу четыре модуля на 13, 8, 5 и 2 Мп, а фронтальная может “похвастаться” разрешением в 5 Мп. Зато емкость аккумулятора не может не радовать — она составляет аж 5 020 мАч! Имеется также поддержка быстрой зарядки на 18 Вт, но в комплекте со смартфоном идет лишь зарядник на 10 Вт. “Из коробки” новинка работает на Android 10 с установленной поверх оболочкой MIUI.

Что же до цен, то в Малайзии цена младшей версии находится на уровне в 100 евро, а вот в Европе новинка оценена уже в 150 евро. Старшая версия стоит 124 и 180 евро соответственно.