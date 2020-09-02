Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 10 готовится к скорому анонсу

Пока что новинка проходит под модельным номером Xiaomi M2007J22C, причем связь между данным устройством и Redmi Note 10 подтверждает авторитетный интернет-инсайдер. Что интересно, устройство уже появлялось ранее в сети, правда тогда речь шла о базе данных популярного бенчмарка AI Benchmark. Сейчас же устройство прошло почти что финальное тестирование, которое практически напрямую говорит о том, что смартфон совсем скоро официально покажут публике.

Напомним, что согласно имеющимся данным, Redmi Note 10 будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 820 5G, иметь 8 ГБ оперативной памяти и прямо “из коробки” оснащаться Android 10 с установленной поверх MIUI 12. Ожидается, что новый смартфон Redmi получит тройной модуль основной камеры и IPS-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц.