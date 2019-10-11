Новый OnePlus 7T Pro разочаровал отсутствием инноваций
Начнем с характеристик. OnePlus 7T Pro оснащен 6,67-дюймовым Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ или 3120 × 1440 точек. Частота обновления экрана не изменилась — как и в весеннем OnePlus 7 Pro, здесь установлен дисплей с обновлением 90 Гц. Не изменились и прочие характеристики экрана: в устройстве все еще имеется поддержка HDR10, а также защита от повреждений за счет установки стекла Corning Gorilla Glass. Сканер отпечатка пальцев также расположен под дисплеем.
Единственным по-настоящему заметным отличием новой версии смартфона от предыдущей — процессор Snapdragon 855 Plus, на базе которого и работает новенький OnePlus 7T Pro. Представлено было сразу две версии смартфона — стандартный OnePlus 7T Pro с 8 ГБ оперативной памяти по цене в $760 и “премиальный” McLaren Edition с 12 ГБ оперативной памяти и ценой в $830. Обе вариации смартфона оснащены 256 ГБ постоянной памяти.