Новый патент "рассказал", каким будет новый гибкий флагман Samsung Galaxy Fold 2
Сам патент был обнаружен ресурсом SamMobile, который неоднократно снабжал публику различными сливами по новым устройствам южнокорейского техногиганта.
Что же до того, что было обнаружено, то, судя по всему, Galaxy Fold 2, несмотря на форм-фактор, все же получит защиту от воды. Учитывая, что смартфон имеет гибкий дисплей, остается только гадать, каких усилий инженерам стоило разработать данную систему защиты от влаги.
Также патент демонстрирует, что Galaxy Fold 2, вероятнее всего, получит небольшой дисплей на внешней стороне корпуса - судя по всему, ему отведут роль демонстрации отображения часов, а также различных уведомлений.
Ну и само собой, смартфон получит флагманское железо, поддержку стилуса, и сможет работать с мобильными сетями пятого поколения 5G.