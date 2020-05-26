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Новый патент "рассказал", каким будет новый гибкий флагман Samsung Galaxy Fold 2

Теперь осталось дождаться официального анонса
Уже ближайшим летом от Samsung ожидают анонса нового гибкого флагмана - Samsung Galaxy Fold 2. Устройство, судя по прежним слухам, должно получить поддержку стилуса. Но куда больше информации о новинке стало известно благодаря новым патентам компании, которые и “рассказали” все самое интересное о новом Galaxy Fold.

Сам патент был обнаружен ресурсом SamMobile, который неоднократно снабжал публику различными сливами по новым устройствам южнокорейского техногиганта.

Что же до того, что было обнаружено, то, судя по всему, Galaxy Fold 2, несмотря на форм-фактор, все же получит защиту от воды. Учитывая, что смартфон имеет гибкий дисплей, остается только гадать, каких усилий инженерам стоило разработать данную систему защиты от влаги.

Также патент демонстрирует, что Galaxy Fold 2, вероятнее всего, получит небольшой дисплей на внешней стороне корпуса - судя по всему, ему отведут роль демонстрации отображения часов, а также различных уведомлений.

Ну и само собой, смартфон получит флагманское железо, поддержку стилуса, и сможет работать с мобильными сетями пятого поколения 5G.

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