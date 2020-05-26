Новый патент "рассказал", каким будет новый гибкий флагман Samsung Galaxy Fold 2

Также патент демонстрирует, что Galaxy Fold 2, вероятнее всего, получит небольшой дисплей на внешней стороне корпуса - судя по всему, ему отведут роль демонстрации отображения часов, а также различных уведомлений.

Ну и само собой, смартфон получит флагманское железо, поддержку стилуса, и сможет работать с мобильными сетями пятого поколения 5G.