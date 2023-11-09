Новый процессор для Android-флагманов Dimensity 9300 оказался мощнее чипа в iPhone 15 Pro Max. Но есть нюанс

В тесте 3DMark Wild Life Extreme новинка от MediaTek обошла как Snapdragon 8 Gen 3, так и A17 Pro от Apple, показав на 11.7% лучший результат по сравнению с Snapdragon при одинаковом энергопотреблении.

Однако, как и следовало ожидать, эта мощь имеет свою цену в виде повышенного потребления энергии. Dimensity 9300 работает на 19.8% энергоемче, чем A17 Pro, но при этом значительно превосходит производительность графического процессора флагманского iPhone в тесте 3DMark Wild Life Extreme.

Таким образом, новый процессор показывает, что эффективность не всегда идет рука об руку с экономией энергии.

Тест, который предназначен для максимальной нагрузки на чипсеты смартфонов и планшетов, измеряет устойчивую производительность в течение определенного времени и также предоставляет данные о пиковом энергопотреблении.

Чтобы определить, какой чипсет обеспечивает наивысшую производительность на ватт, результаты 3DMark Wild Life Extreme делят на энергопотребление. Победителем стал Dimensity 9300 с результатом 453.54, в то время как A17 Pro занял второе место с результатом 414.24, а Snapdragon 8 Gen 3 оказался на последнем месте с 409.52.