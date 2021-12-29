Новый процессор для флагманских смартфонов Samsung признали неудачным ещё до выхода

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Новый процессор для флагманских смартфонов Samsung признали неудачным ещё до выходаОн не сильно превзойдёт предшественника
Согласно инсайдерской информации, опубликованной на портале Gizmochina, будущий процессор для смартфонов Samsung, Exynos 2200, получит незначительный прирост скорости по сравнению с чипом Exynos 2100, который будет представлен в январе-феврале 2022 года вместе с флагманами линейки Galaxy S22.
Отмечается, что Exynos 2200 будет производительнее предшественника всего на 5%, а мощность графического ускорителя — на 17%. При этом процессор сможет обеспечивать быстрое решение задач, связанных с искусственным интеллектом.
По информации, Samsung сотрудничает с компанией AMD, которая предоставит вендору свои наработки в производстве графических видеоускорителей. Предположительно, процессор получит поддержку трассировки лучей.
Источник: Gizmochina