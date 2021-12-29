Новый процессор для флагманских смартфонов Samsung признали неудачным ещё до выхода

Отмечается, что Exynos 2200 будет производительнее предшественника всего на 5%, а мощность графического ускорителя — на 17%. При этом процессор сможет обеспечивать быстрое решение задач, связанных с искусственным интеллектом.

По информации, Samsung сотрудничает с компанией AMD, которая предоставит вендору свои наработки в производстве графических видеоускорителей. Предположительно, процессор получит поддержку трассировки лучей.