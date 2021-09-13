Новый процессор Samsung для смартфонов при энергосбережении показал мощность как у Snapdragon 888

В тестах Geekbench появилась информация о производительности не анонсированного процессора Samsung Exynos 2200. Его протестировали в разрабатываемом смартфоне Galaxy S22+, который будет официально представлен в первом квартале 2022 года.

На первый взгляд, производительность Exynos 2200 находится примерно на том же уровне, что и результаты тестирования смартфонов на базу Snapdragon 888. А если точнее, новый чип от Samsung справляется чуть хуже актуальной разработки от Qualcomm: 1073 баллов в одноядерном тесте и 3389 в многоядерном. Для сравнения, OnePlus 9 Pro на Snapdragon 888 набирает 1105 и 3255 балов соответственно. Однако не все так просто. В тесте Geekbench у смартфона Samsung активен параметр "energy_aware", то есть эти показатели могут относиться к тестированию смартфона в менее производительном режиме экономии энергии. И в этом случае возникает закономерный вопрос: а сколько тогда баллов получит Exynos 2200 при максимально производительной работе?