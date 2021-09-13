Новый процессор Samsung для смартфонов при энергосбережении показал мощность как у Snapdragon 888

Новый процессор Samsung для смартфонов при энергосбережении показал мощность как у Snapdragon 888Какой тогда будет его производительность в обычном режиме?
В тестах Geekbench появилась информация о производительности не анонсированного процессора Samsung Exynos 2200. Его протестировали в разрабатываемом смартфоне Galaxy S22+, который будет официально представлен в первом квартале 2022 года.
На первый взгляд, производительность Exynos 2200 находится примерно на том же уровне, что и результаты тестирования смартфонов на базу Snapdragon 888. А если точнее, новый чип от Samsung справляется чуть хуже актуальной разработки от Qualcomm: 1073 баллов в одноядерном тесте и 3389 в многоядерном. Для сравнения, OnePlus 9 Pro на Snapdragon 888 набирает 1105 и 3255 балов соответственно. Однако не все так просто. В тесте Geekbench у смартфона Samsung активен параметр "energy_aware", то есть эти показатели могут относиться к тестированию смартфона в менее производительном режиме экономии энергии. И в этом случае возникает закономерный вопрос: а сколько тогда баллов получит Exynos 2200 при максимально производительной работе?
Кроме того, есть версия, что инженеры Samsung могли сделать ставку не на рекордную производительность при синтетической нагрузке, а на получение лучших показателей мощности и энергоэффективности в смешанном цикле работы. То есть, близком к реальному использованию. Эту версию подтверждает снижение максимальных частот ядер. Производительное Cortex X2 имеет максимальную частоту 2,59 ГГц, а X1 в Exynos 2100 — 2,91 ГГц. Три ядра Cortex A78 работают на частоте до 2,5 ГГц, а Cortex A55 — до 1,73 ГГц. Эти показатели также ниже аналогичных кластеров в Exynos 2100. Кстати, графический процессор нового чипа Exynos 2200 может оказаться лучшим в своем классе. Первые бенчмарки GPU AMD mRDNA показывают многообещающие результаты.