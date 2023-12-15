Новый процессор Samsung получит более мощную графику, чем Apple A17 Pro

Хотя подробности его возможностей не раскрываются, сообщается, что графический процессор, разработанный в сотрудничестве с AMD, будет мощнее, чем тот, что встроен в Apple A17 Pro.

Этот чип, ожидаемый в некоторых моделях Galaxy S24, также обещает более эффективное использование тепла благодаря применению технологии Fan-Out Wafer Level Packaging.

Процессор Exynos 2400 производится на улучшенном 4-нм техпроцессе Samsung, что, по слухам, приносит не только улучшение производительности, но и более высокие показатели производства.

Важным моментом становится сотрудничество с AMD над графическим процессором Xclipse 940, который, по слухам, опережает своего конкурента из лагеря Apple.

Однако, как отмечают эксперты, слухи всегда следует воспринимать осторожно, ведь подобные обещания о потрясающих характеристиках уже встречались в прошлом, и результаты не всегда соответствовали ожиданиям.

Впрочем, вскоре мы узнаем, насколько достоверными оказались эти утверждения, так как презентация Galaxy S24 намечена на середину января следующего года.