Новый процессор Samsung с графикой AMD оказался «слабее» представленного ранее Snapdragon 8 Gen 1

В официальном заявлении говорилось, что новый чип Exynos поддерживает аппаратную трассировку лучей, что накладывало определённый уровень ожиданий на SoC. Но сравнение его с конкурентами показало, что чуда не случилось.

Так, инсайдер Ишан Агарвал опубликовал пост, в котором продемонстрировал результаты тестирования грядущего флагмана Galaxy S22 Ultra на базе Exynos 2200 в AnTuTu. Устройство набрало 965 474 балла. Для сравнения, смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1 набирает в том же тесте 977 613 баллов.

Таким образом, флагманы Samsung на базе собственного чипа компании вновь будут уступать модификациям на базе решения от Qualcomm. Радует хотя бы то, что разница не столь велика.