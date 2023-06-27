Новый процессор Snapdragon 4 Gen 2 сделает бюджетные 5G-смартфоны «молниеносными»

Новинка обещает «исключительный пользовательский опыт благодаря высокоскоростному процессору, впечатляющим фото- и видеовозможностям, а также надёжной связи 5G и Wi-Fi».

Отличительной особенностью свежей SoC является 4-нм технология производства. Это делает его единственным бюджетным процессором в серии Snapdragon 4 с таким современным техпроцессом.

Процессорные ядра Kryo в новинке работают на частоте до 2,2 ГГц, обеспечивая плавную работу и устраняя лаги и заминки в повседневных задачах.

Возможности камеры, обеспечиваемые Snapdragon 4 Gen 2, также заслуживают внимания: чип поддерживает 108-мегапиксельные сенсоры, электронную стабилизацию изображения и автофокусировку с фазовой детекцией.

SoC также блещет своим модемом Snapdragon X61 5G, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных 5G и поддерживающим широкий спектр сетей и частот по всему миру.