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06:34, 27 июня 2023
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Новый процессор Snapdragon 4 Gen 2 сделает бюджетные 5G-смартфоны «молниеносными»

Причём в разных областях

Qualcomm представила свою новейшую мобильную платформу Snapdragon 4 Gen 2, которая должна произвести революцию в бюджетных смартфонах.

Новинка обещает «исключительный пользовательский опыт благодаря высокоскоростному процессору, впечатляющим фото- и видеовозможностям, а также надёжной связи 5G и Wi-Fi».

Отличительной особенностью свежей SoC является 4-нм технология производства. Это делает его единственным бюджетным процессором в серии Snapdragon 4 с таким современным техпроцессом.

Процессорные ядра Kryo в новинке работают на частоте до 2,2 ГГц, обеспечивая плавную работу и устраняя лаги и заминки в повседневных задачах.

Возможности камеры, обеспечиваемые Snapdragon 4 Gen 2, также заслуживают внимания: чип поддерживает 108-мегапиксельные сенсоры, электронную стабилизацию изображения и автофокусировку с фазовой детекцией.

SoC также блещет своим модемом Snapdragon X61 5G, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных 5G и поддерживающим широкий спектр сетей и частот по всему миру.

Источник:PhoneArena
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