Телефоны
06:35, 31 января 2023
1 мин.

Новый «прозрачный» смартфон Nothing Phone 2 выйдет уже в 2023 году

Каждый год — по одному новому смартфону?

Компания Nothing подтвердила, что Nothing Phone 2 будет официально выпущен в США. Вместе с этим представители бренда уточнили, что релиз устройства ожидается уже в 2023 году.

Новый «прозрачный» смартфон Nothing Phone 2 выйдет уже в 2023 году

Фото: Inverse

Так, в рамках интервью, данного Inverse, генеральный директор компании Карл Пей заявил, что США сейчас являются «приоритетом №1» для его предприятия. Он также проговорился, что новое поколение смартфона будет «более премиальным продуктом, чем Nothing Phone 1».

Акцент в новинке будет сделан на программном обеспечении. Данным направлением активно занимаются почти из 100 человек. Больше подробностей Пей обещал поделиться в ближайшие месяцы.

Помимо этого, генеральный директор Nothing также намекнул, что компания рассматривает возможность открытия физического розничного магазина в США, вслед за первой подобной точкой в Лондоне.

Источник:The Verge
Теги:
#Nothing Phone (1)
,
#Nothing
,
#сша
Новости партнеров
Новости партнеров