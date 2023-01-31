Новый «прозрачный» смартфон Nothing Phone 2 выйдет уже в 2023 году

Новый «прозрачный» смартфон Nothing Phone 2 выйдет уже в 2023 годуКаждый год — по одному новому смартфону?
Компания Nothing подтвердила, что Nothing Phone 2 будет официально выпущен в США. Вместе с этим представители бренда уточнили, что релиз устройства ожидается уже в 2023 году.
Фото: Inverse
Так, в рамках интервью, данного Inverse, генеральный директор компании Карл Пей заявил, что США сейчас являются «приоритетом №1» для его предприятия. Он также проговорился, что новое поколение смартфона будет «более премиальным продуктом, чем Nothing Phone 1».
Акцент в новинке будет сделан на программном обеспечении. Данным направлением активно занимаются почти из 100 человек. Больше подробностей Пей обещал поделиться в ближайшие месяцы.
Помимо этого, генеральный директор Nothing также намекнул, что компания рассматривает возможность открытия физического розничного магазина в США, вслед за первой подобной точкой в Лондоне.