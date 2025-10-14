Телефоны
Опубликовано 14 октября 2025, 05:00
1 мин.

Новый realme GT 8 Pro получил функции камер RICOH GR

Это мы ждем
Компания realme объявила о стратегическом партнёрстве с RICOH IMAGING, благодаря которому новый realme GT 8 Pro станет первым смартфоном с технологиями и эстетикой легендарных камер RICOH GR.
Новый realme GT 8 Pro получил функции камер RICOH GR
© Realme

Совместная разработка привела к созданию новой оптической системы с прозрачными линзами и антибликовым покрытием, соответствующей стандартам GR.

Смартфон получит фирменный режим RICOH GR с мгновенным запуском камеры, звуком затвора GR IV и функцией Snap Focus, позволяющей заранее задать фокусное расстояние для моментальной съёмки.

Поддерживаются классические фокусные расстояния 28 мм и 40 мм ЭФР, а также пять культовых цветовых профилей RICOH — от «Positive Film» до «High-Contrast B&W». Пользователи смогут создавать и делиться своими «Tone Recipes».

Партнёрство realme и RICOH IMAGING призвано «возродить культуру уличной фотографии» и перенести дух GR в мобильный формат.

Мировой и российский релиз realme GT 8 Pro ожидается в ближайшее время.

Источник:Realme
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
,
#смартфон
,
#камерофон