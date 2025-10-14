Новый realme GT 8 Pro получил функции камер RICOH GR

Совместная разработка привела к созданию новой оптической системы с прозрачными линзами и антибликовым покрытием, соответствующей стандартам GR.

Смартфон получит фирменный режим RICOH GR с мгновенным запуском камеры, звуком затвора GR IV и функцией Snap Focus, позволяющей заранее задать фокусное расстояние для моментальной съёмки.

Поддерживаются классические фокусные расстояния 28 мм и 40 мм ЭФР, а также пять культовых цветовых профилей RICOH — от «Positive Film» до «High-Contrast B&W». Пользователи смогут создавать и делиться своими «Tone Recipes».

Партнёрство realme и RICOH IMAGING призвано «возродить культуру уличной фотографии» и перенести дух GR в мобильный формат.

Мировой и российский релиз realme GT 8 Pro ожидается в ближайшее время.