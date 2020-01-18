Новый Samsung Galaxy A51 уже можно купить в России

Так, модификация Samsung Galaxy A51 на 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти обойдется россиянам в 19,9 тыс рублей, тогда как модель с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней поступит позднее со стоимостью в 22,9 тыс рублей. Покупателям доступны белый, черный и красный дизайн корпуса.

Напомним, что Samsung Galaxy A51 получил Exynos 9611 с энергоемким аккумулятором емкостью 4000 мАч. Смартфон оснащен 6,5- дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с селфи-камерой на 32 Мп. Что касается основной камеры, то она имеет четыре модуля, основной датчик которого рассчитан на 48 Мп.