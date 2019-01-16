Новый сканер отпечатков в Xiaomi будет срабатывать в любой точке экрана

Компания Xiaomi анонсировала свою новую разработку в области смартфонов, которая решит две основные проблемы с интегрированными под дисплей сканерами отпечатков пальцев.

Технология Xiaomi позволяет разблокировать смартфон одним прикосновением, что почти не реализуемо в текущих решениях. По словам производителя, разработка решает проблему с тем, что пользователям приходится многократно касаться экрана, чтобы аутентификация сработала.

Вторая проблема, которая решена — можно не целиться, чтобы попасть в строго определённый участок дисплей, где сканер работает. С технологией Xiaomi для аутентификации можно будет коснуться практически любого места на экране. «Рабочая» область сканера составит 50 х 25 мм, это в пять раз больше текущий решений с экранным сканером и в 15 раз превышает площадь обычных сканеров на задней панели.

Xiaomi не уточнила, в какой модели можно ждать появление данных возможностей.