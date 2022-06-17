Новый складной флагман Motorola будет дешевле предшественника. Цена Razr 3 раскрыта

Некоторые шаги в направлении удешевления складных смартфонов делает Samsung, выпуская модель Galaxy Z Flip. Теперь же стало известно, что и Motorola намерена продавать свой следующий гибкий флагман по более низкой цене, чем продавался предшественник.

По данным инсайдеров, грядущий Motorola Razr 3 можно будет приобрести всего за 1149 евро. Для сравнения, предыдущая модель, Razr 5G, на старте стоил 1399 евро.

Стоит, правда, отметить, что Samsung всё ещё выпускает самый доступный складной смартфон. Даже если готовящийся к анонсу Galaxy Z Flip 4 будет стоит как и Galaxy Z Flip 3, он всё ещё будет на 100 евро дешевле Razr 3.