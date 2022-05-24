Новый складной флагман Motorola Razr 2022 совершит прорыв для серии

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Новый складной флагман Motorola Razr 2022 совершит прорыв для серииИ это не может не радовать
В последние несколько недель в Сети активизировались слухи и утечки о новом складном смартфоне Motorola — Razr 2022. Это может намекать на весьма скорый анонс устройства.
Теперь же интернет-инсайдеры поделились достаточной интересной информацией о грядущем флагмане. Если верить их данным, то Motorola Razr 2022 получит по-настоящему флагманский чип, впервые в серии.
Так, если ранее устройства линейки могли похвастаться высокой ценой, но среднебюджетными процессорами, то в 2022 году компания явно решила пойти ва-банк. Новенький Razr будет основан на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.
Подтверждение этому быстро нашлось в официальном постере, опубликованном на Weibo-странице главного менеджера Motorola Шена Джина:
Напомним, что более ранние утечки говорили о том, что Motorola Razr 2022 получит от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 256 до 512 ГБ памяти постоянной. Анонс устройства ожидается в ближайшее время.