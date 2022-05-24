Новый складной флагман Motorola Razr 2022 совершит прорыв для серии

Теперь же интернет-инсайдеры поделились достаточной интересной информацией о грядущем флагмане. Если верить их данным, то Motorola Razr 2022 получит по-настоящему флагманский чип, впервые в серии.

Так, если ранее устройства линейки могли похвастаться высокой ценой, но среднебюджетными процессорами, то в 2022 году компания явно решила пойти ва-банк. Новенький Razr будет основан на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1.

Подтверждение этому быстро нашлось в официальном постере, опубликованном на Weibo-странице главного менеджера Motorola Шена Джина: