Новый складной флагман Oppo Find N3 наконец-то получит беспроводную зарядку

Новый складной флагман Oppo Find N3 наконец-то получит беспроводную зарядкуИ может стать прообразом OnePlus Fold
Китайские бренды смартфонов готовятся представить новое поколение складных телефонов, оснащённых мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2.
Среди них Vivo X Fold 2, Honor Magic V2, Xiaomi Mix Fold 3 и Oppo Find N3. Последний, к слову, может стать основой для долгожданного OnePlus Fold.
Но на этом интересности со смартфоном не заканчиваются. В Сети появились утечки, указывающие на то, что Oppo Find N3 также будет обладать функцией беспроводной зарядки и получит круглый островок камеры, напоминающий дизайн серии Find X6.
Фронтальная же камера девайса сможет делать 32-мегапиксельные фото, в то время как основная — на 50 Мп.
Внешний дисплей гибкого флагмана Oppo будет 6,5-дюймовым, выполненным по технологии AMOLED и имеющий разрешение FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. А вот внутренний экран окажется интереснее — 8 дюймов, AMOLED-технология, 2K-разрешение и также частота обновления 120 Гц.