Новый складной флагман Oppo Find N3 наконец-то получит беспроводную зарядку

Фронтальная же камера девайса сможет делать 32-мегапиксельные фото, в то время как основная — на 50 Мп.

Внешний дисплей гибкого флагмана Oppo будет 6,5-дюймовым, выполненным по технологии AMOLED и имеющий разрешение FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. А вот внутренний экран окажется интереснее — 8 дюймов, AMOLED-технология, 2K-разрешение и также частота обновления 120 Гц.