Новый складной флагман Samsung Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать Pro-версию фирменного стилуса компании

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Новый складной флагман Samsung Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать Pro-версию фирменного стилуса компанииА вместе с ним и прочие топовые смартфоны и планшеты компании
До анонса новых складных флагманов Samsung осталось менее месяца. То, что презентация становится всё ближе, приводит к появлению всё более новых утечек касательно грядущих новинок.
Так, например, Федеральная комиссия по связи США (FCC) то ли случайно, то ли специально «засветила» факт того, что новенький Galaxy Z Fold 3 получит поддержку Pro-версии стилуса S Pen от Samsung.
Gizmochina пишет, что аксессуар получит порт USB-С для зарядки и возможность соединения со смартфоном через Bluetooth. При этом S Pen Pro также будет поддерживаться Galaxy S21 Ultra, линейкой Galaxy Note 20 и Note 10 Lite, а также планшетами.
Напомним, что анонс Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 ожидается уже 11 августа 2021 года в рамках очередного Galaxy Unpacked.