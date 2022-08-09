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Новый складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 будет самым тонким смартфоном последних лет

Интересно, сможет ли тем же похвастаться завтра Samsung?

Уже через два дня, 11 августа, Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой нас ждёт немало интересных новинок. Но одной из самых главных должен стать свежий флагманский смартфон с гибким экраном — Xiaomi Mix Fold 2.