Новый складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 будет самым тонким смартфоном последних лет

Сегодня в 18:58
1 мин.
Новый складной флагман Xiaomi Mix Fold 2 будет самым тонким смартфоном последних летИнтересно, сможет ли тем же похвастаться завтра Samsung?
Уже через два дня, 11 августа, Xiaomi проведёт масштабную презентацию, на которой нас ждёт немало интересных новинок. Но одной из самых главных должен стать свежий флагманский смартфон с гибким экраном — Xiaomi Mix Fold 2.
И вот, накануне самого мероприятия, китайский бренд опубликовал первый рекламный ролик нового продукта. В нём производитель сделал акцент на толщине корпуса устройства.
Оказывается, в разложенном виде Mix Fold 2 будет толщиной всего в 5,4 мм, что немногим толще разъёма USB-C. Эксперты уже заявляют, что аппарат является самым тонким телефоном, выходившим за последние несколько лет.
Напомним также, что устройству приписывают топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.