Новый складной флагман Xiaomi Mix Fold 3 может получить сразу две зум-камеры и улучшенную защиту от падений

Так, недавно популярный инсайдер из Китая Digital Chat Station раскрыл ряд технических характеристик новинки. По его словам, инженерная модель (прототип) устройства имеет изогнутый корпус из белого стекла.

При этом в основу новинки ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 2. Основная камера будет состоять из четырёх модулей, два из которых получат ещё и зум-объективы: одна с 3,2-кратным приближением, а вторая с 5-кратным.

Стоит отметить и улучшенный шарнир, который должен обеспечить повышенную прочность и устойчивость устройства к падениям.

К сожалению, Xiaomi Mix Fold 3, как и предшественники, скорее всего не выйдет за пределами рынка Китая.