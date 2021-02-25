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Новый складной смартфон Huawei Mate X2 продают почти за 500 тысяч рублей
И ведь наверняка есть те, кто готов покупать его и за эту цену
Совсем недавно начались продажи нового складного смартфона Huawei — Huawei Mate X2. А уже сейчас устройство, которое должно продаваться в пределах 250 тыс рублей, перекупщики отпускают за почти 500 тыс рублей.
Так, рекомендованная цена новинки составляет 207 тыс рублей за версию на 256 ГБ и 218,5 тыс рублей за версию на 512 ГБ. Но, как пишет Gizmochina, спекулянты, из-за повышенного спроса, повышают её до 400-500 тыс рублей. Похожая ситуация наблюдалась и во времена выхода первого поколения Mate X.
Напомним, что в основу смартфона лёг чип Kirin 9000 со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. В Mate X2 имеется поддержка быстрой зарядки на 55 Вт. Основная камера устройства получила 50, 16, 12 и 8 Мп модули, в то время как фронтальная камера лишь 16 Мп.