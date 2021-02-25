Новый складной смартфон Huawei Mate X2 продают почти за 500 тысяч рублей

Напомним, что в основу смартфона лёг чип Kirin 9000 со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. В Mate X2 имеется поддержка быстрой зарядки на 55 Вт. Основная камера устройства получила 50, 16, 12 и 8 Мп модули, в то время как фронтальная камера лишь 16 Мп.