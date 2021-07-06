Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 окажется дешевле предшественника

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Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 окажется дешевле предшественникаСкладные смартфоны становятся менее элитарными?
Уже в следующем месяце, 11 августа, Samsung проведёт очередную презентацию — Galaxy Unpacked. На ней нас ждёт много чего интересного. Но, возможно, главным анонсом могут стать два новых гибких смартфона компании — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3.
Если верить свежим данным, последний будет стоить заметно дешевле предшественника. Инсайдер сообщает, что корейский IT-гигант может установить ценник на девайс в 1249 долларов (91,6 тыс рублей). Как пишет Sina, речь идёт о версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.
Отметим, что предыдущее поколение Galaxy Z Flip начиналось от 1450 долларов (106,5 тыс рублей).
Что же касательно «железной» составляющей устройства, то прогнозы прежние: флагманский процессор от Qualcomm или самой Samsung, а также, возможно, поддержка фирменного стилуса S Pen.