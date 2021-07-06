Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 окажется дешевле предшественника

Если верить свежим данным, последний будет стоить заметно дешевле предшественника. Инсайдер сообщает, что корейский IT-гигант может установить ценник на девайс в 1249 долларов (91,6 тыс рублей). Как пишет Sina, речь идёт о версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Отметим, что предыдущее поколение Galaxy Z Flip начиналось от 1450 долларов (106,5 тыс рублей).

Что же касательно «железной» составляющей устройства, то прогнозы прежние: флагманский процессор от Qualcomm или самой Samsung, а также, возможно, поддержка фирменного стилуса S Pen.