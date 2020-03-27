Новый складной смартфон Samsung может оказаться очень похожим на Huawei P40 Pro
Стоит понимать, что все изображения, которые вы сможете увидеть ниже, являются любительскими концептами, основанными на свежих слухах о дизайне Galaxy Fold 2. Что же касательно изменений во внешнем виде устройства, то явно стоит отметить увеличение диагонали дополнительного экрана — теперь по размерам он сопоставим с большинством современных смартфонов. Фронтальная камера в данной части девайса расположилась в вырезе в форме капли.
Изменения коснулись и основного экрана, который теперь будет иметь камеру, расположенную не в непонятной области, а в аккуратном вырезе, как это реализовано в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S20. Еще из интересного стоит отметить, что, судя по всему, новенький Galaxy Fold 2 оснастят поддержкой фирменного стилуса S Pen, что заметно облегчит взаимодействие с устройством в открытом виде.
Напомним, что последние слухи говорят о том, что анонс устройства состоится одновременно с анонсом другого флагмана Samsung — Galaxy Note 20.