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Новый складной смартфон Samsung может оказаться очень похожим на Huawei P40 Pro

И это сложно назвать минусом устройства
В начале года Samsung провела ежегодную презентацию Unpacked, на которой анонсировала множество новых устройств: Galaxy S20, S20 Ultra, Galaxy Z Flip. Но, как ни странно, компания не продемонстрировала публике продолжение своего первого складного смартфона — Galaxy Fold. Сейчас же в сети появились изображения, которые говорят о том, что новый складной флагман корейского техногиганта может оказаться очень похожим на анонсированный вчера Huawei P40 Pro.

Стоит понимать, что все изображения, которые вы сможете увидеть ниже, являются любительскими концептами, основанными на свежих слухах о дизайне Galaxy Fold 2. Что же касательно изменений во внешнем виде устройства, то явно стоит отметить увеличение диагонали дополнительного экрана — теперь по размерам он сопоставим с большинством современных смартфонов. Фронтальная камера в данной части девайса расположилась в вырезе в форме капли.

Изменения коснулись и основного экрана, который теперь будет иметь камеру, расположенную не в непонятной области, а в аккуратном вырезе, как это реализовано в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S20. Еще из интересного стоит отметить, что, судя по всему, новенький Galaxy Fold 2 оснастят поддержкой фирменного стилуса S Pen, что заметно облегчит взаимодействие с устройством в открытом виде.

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Напомним, что последние слухи говорят о том, что анонс устройства состоится одновременно с анонсом другого флагмана Samsung — Galaxy Note 20.