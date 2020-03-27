Новый складной смартфон Samsung может оказаться очень похожим на Huawei P40 Pro

Изменения коснулись и основного экрана, который теперь будет иметь камеру, расположенную не в непонятной области, а в аккуратном вырезе, как это реализовано в Samsung Galaxy S10 и Galaxy S20. Еще из интересного стоит отметить, что, судя по всему, новенький Galaxy Fold 2 оснастят поддержкой фирменного стилуса S Pen, что заметно облегчит взаимодействие с устройством в открытом виде.