Новый смартфон Apple перетянет на себя пользователей Android

По мнению аналитиков, 1,4 млрд владельцев начальных и средних смартфонов на Android перейдут на новый айфон сразу после его выхода — в первой половина 2022 года. Причина в цене и поддержке технологии 5G: со старта обновлённые iPhone SE 5G будут стоить $399.

По словам специалистов, это справедливо и для владельцев старых айфонов. По программе трейд-ин стоимость новых SE составит $269. Предполагается, что всего в 2022 финансовом году будет продано порядка 250 млн штук всех моделей айфонов, среди которых 30 млн, — iPhone SE 5G.

Напомним, обновлённый iPhone SE получит увеличенный дисплей, а также 4 ГБ оперативной памяти.