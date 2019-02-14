Новый смартфон Energizer хвастается батареей, как у семи iPhone XS

Его главной заявленной особенностью станет встроенный аккумулятор на 18 000 мАч. Фактически, это солидный внешний аккумулятор, но уже со встроенным смартфоном. Для сравнения, подобная ёмкость достигается у 6,7 аппаратов iPhone XS. Производитель обещает «недели» автономной работы без необходимости в подзарядке.

Energizer Power Max P18K Pop оснащается 6,2-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, выдвижной фронтальной камерой 16+2 Мп, тройной основной камерой 12+5+2 Мп, процессором MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.