Новый смартфон Energizer хвастается батареей, как у семи iPhone XS

Европейская компания Avenir Telecom уже выпускала смартфоны под брендом Energizer. На выставке выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, она покажет свой новый продукт — монструозный смартфон Energizer PowerMax P18K Pro.
Его главной заявленной особенностью станет встроенный аккумулятор на 18 000 мАч. Фактически, это солидный внешний аккумулятор, но уже со встроенным смартфоном. Для сравнения, подобная ёмкость достигается у 6,7 аппаратов iPhone XS. Производитель обещает «недели» автономной работы без необходимости в подзарядке.
Energizer Power Max P18K Pop оснащается 6,2-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, выдвижной фронтальной камерой 16+2 Мп, тройной основной камерой 12+5+2 Мп, процессором MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.