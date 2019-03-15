Новый смартфон Google Pixel 4 XL получит дырявый экран

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску новом флагманском смартфоне Google серии Pixel, пока не представленном официально. Сначала ресурс SlashLeaks поделился схематичным изображением Pixel 4 XL, а затем PhoneArena создал качественный рендер на основе этой схемы.
Как можно легко заметить, следующе поколение Pixel существенно отличается от текущего Pixel 3. Смартфон получил куда более современный дизайн с более тонкими рамками и миниатюрным вырезом в экране в стиле Samsung Galaxy S10+ под двойную фронтальную камеру и интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев.
Основная камера на задней панели стала двойной. В прошлом году Google сохранила одинарную тыльную камеру, несмотря на переход конкурентов на многомодульные камеры.
Официальный дебют новой серии Google Pixel 4 ожидается на мероприятии Made By Google осенью 2019 года, скорее всего — в октябре.