Новый смартфон Google Pixel 4 XL получит дырявый экран

Как можно легко заметить, следующе поколение Pixel существенно отличается от текущего Pixel 3. Смартфон получил куда более современный дизайн с более тонкими рамками и миниатюрным вырезом в экране в стиле Samsung Galaxy S10+ под двойную фронтальную камеру и интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев.

Основная камера на задней панели стала двойной. В прошлом году Google сохранила одинарную тыльную камеру, несмотря на переход конкурентов на многомодульные камеры.

Официальный дебют новой серии Google Pixel 4 ожидается на мероприятии Made By Google осенью 2019 года, скорее всего — в октябре.