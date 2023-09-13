Новый смартфон Honor Magic 6 Pro «украдёт» главную фишку новых iPhone 15 и 15 Plus

Инсайдеры утверждают, что новый Honor Magic 6 Pro получит «центрированное пилюльковидное отверстие» в экране, что является отходом от дизайна предыдущей модели с левосторонним расположением.

Этот дизайнерский ход схож с новыми моделями iPhone 15 и 15 Plus. В «пилюле» будут размещены сенсоры для 3D-распознавания лица и фронтальная камера.

Кроме того, новая версия пользовательского интерфейса MagicOS 8.0, основанная на Android 14, также будет адаптирована для поддержки этого нового дизайна.