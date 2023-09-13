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08:32, 13 сентября 2023
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Новый смартфон Honor Magic 6 Pro «украдёт» главную фишку новых iPhone 15 и 15 Plus

Ждём анонса до конца 2023 года

Компания Honor, не так давно представившая свою серию смартфонов Magic 5, уже активно работает над их преемником.

Инсайдеры утверждают, что новый Honor Magic 6 Pro получит «центрированное пилюльковидное отверстие» в экране, что является отходом от дизайна предыдущей модели с левосторонним расположением.

Этот дизайнерский ход схож с новыми моделями iPhone 15 и 15 Plus. В «пилюле» будут размещены сенсоры для 3D-распознавания лица и фронтальная камера.

Кроме того, новая версия пользовательского интерфейса MagicOS 8.0, основанная на Android 14, также будет адаптирована для поддержки этого нового дизайна.

Новый смартфон Honor Magic 6 Pro «украдёт» главную фишку новых iPhone 15 и 15 Plus
© Gizmochina

Следует отметить, что свежая версия фирменной оболочки получит собственное микроядро, что обещает улучшенную производительность и сниженное энергопотребление. Данная особенность будет отвечать за базовые задачи операционной системы, такие как управление памятью и планирование процессов.

Пока что точная дата выпуска Honor Magic 6 Pro неизвестна, но ожидается, что смартфон будет официально представлен в 2023 году.

Источник:Gizmochina
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#Dynamic island
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