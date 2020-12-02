Новый смартфон Honor может получить флагманский Snapdragon 888

Последние полтора года Huawei и Honor находились в достаточно сложном положении из-за американских санкций. Дела компаний ухудшились еще сильнее, когда их лишили возможности производить и использовать фирменный процессоры Kirin в рамках все тех же ограничений. Но вот, судя по всему, хотя бы в случае Honor все может измениться в лучшую сторону - новый смартфон компании может получить флагманский Snapdragon 888 в качестве основы.