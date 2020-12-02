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Новый смартфон Honor может получить флагманский Snapdragon 888
Qualcomm заявила о скором диалоге с экс-суббрендом Huawei
Последние полтора года Huawei и Honor находились в достаточно сложном положении из-за американских санкций. Дела компаний ухудшились еще сильнее, когда их лишили возможности производить и использовать фирменный процессоры Kirin в рамках все тех же ограничений. Но вот, судя по всему, хотя бы в случае Honor все может измениться в лучшую сторону - новый смартфон компании может получить флагманский Snapdragon 888 в качестве основы.
Об этом стало известно из разговора главы Qualcomm Кристиано Амона с журналистами после презентации новинки, передает Gizmochina. По его словам, компания открыта к сотрудничеству с совершенно разными компаниями и Honor вполне может оказаться в их числе.
Qualcomm очень довольна появлением на рынке нового участника. Это принесет на рынок больший консьюмерский потенциал и потребителям это понравится. Меня радует жизнеспособность китайского рынка смартфонов и я надеюсь, что Honor сможет предложить больше хороших продуктов. Сейчас все только началось и нам лишь предстоит провести диалог.