Новый смартфон Honor получит качественную аудиосистему и огромный 7-дюймовый экран

По данным авторитетного интернет-инсайдера из Китая Digital Chat Station, экс-«дочка» Huawei готовится показать свой новый среднебюджетный смартфон — долгожданный Honor X30 Max.

Устройству приписывают огромный 7-дюймовый дисплей, высококачественную аудиосистему, чип Dimensity 1100 в качестве основы и продвинутый блок основной камеры — на 64, 2 и 2 Мп.

Что же касательно автономности смартфона при таком крупном дисплее, то с этим проблем быть не должно. Honor продумала этот момент и установила в аппарат аккумулятор на 6000 мАч, сообщает Gizmochina.

Если говорить о сроках анонса устройства, то случиться это должно в самое ближайшее время. По данным Digital Chat Station, компания намерена начать продажи девайса либо накануне, либо в день ежегодной распродажи — Double Eleven. Она, напомним, начнётся уже 11 ноября.