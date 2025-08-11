Новый смартфон HONOR с чипом Dimensity 8500 получит аккумулятор на 10 000 мАч

Опубликовано 11 августа 2025, 11:121 мин.
Новый смартфон HONOR с чипом Dimensity 8500 получит аккумулятор на 10 000 мАчЖдем в конце 2025 года
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новый смартфон HONOR на базе чипа MediaTek Dimensity 8500 получит аккумулятор емкостью 10 000 мАч.
Устройство уже прошло стадию NPI (New Product Introduction) и находится на этапе верификации. Официальное название модели пока неизвестно.
Ожидается, что первым смартфоном с Dimensity 8500 станет Redmi Turbo 5, который представят в декабре 2025 года. HONOR может выпустить свой вариант либо вскоре после этого, либо в январе 2026-го.
Сам Dimensity 8500 произведен по 4-нм техпроцессу TSMC, использует ту же CPU-архитектуру, что и прошлогодний Dimensity 8400, но оснащен более мощным GPU Mali-G720, который должен заметно улучшить игровой опыт.
Чипсет, по данным инсайдера, способен набрать более 2 млн баллов в AnTuTu.