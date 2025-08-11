Новый смартфон HONOR с чипом Dimensity 8500 получит аккумулятор на 10 000 мАч

Устройство уже прошло стадию NPI (New Product Introduction) и находится на этапе верификации. Официальное название модели пока неизвестно.

Ожидается, что первым смартфоном с Dimensity 8500 станет Redmi Turbo 5, который представят в декабре 2025 года. HONOR может выпустить свой вариант либо вскоре после этого, либо в январе 2026-го.

Сам Dimensity 8500 произведен по 4-нм техпроцессу TSMC, использует ту же CPU-архитектуру, что и прошлогодний Dimensity 8400, но оснащен более мощным GPU Mali-G720, который должен заметно улучшить игровой опыт.

Чипсет, по данным инсайдера, способен набрать более 2 млн баллов в AnTuTu.