Новый смартфон Honor X50 обнаружили на одной из последних стадий тестирования

07:56, 20 сентября 2023
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Новый смартфон Honor X50 обнаружили на одной из последних стадий тестированияА это значит, что скоро может состояться анонс
В преддверии официального анонса Honor X40 GT Racing Edition, который состоится 21 сентября, в Сети появились слухи о новой модели серии — Honor X50 GT.
Инсайдер под псевдонимом Smart Pikachu сообщил, что устройство находится на заключительной стадии тестирования.
Сведений о характеристиках Honor X50 GT пока мало, но уже известно, что новинка будет схожа по дизайну с предыдущей моделью X40 GT Racing Edition.
Ожидается, что смартфон получит 6,81-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 144 Гц и частотой сенсорного сэмплинга 240 Гц.
Внутри устройства будет установлен процессор Snapdragon 888 от Qualcomm, а на выбор будет предложено две конфигурации памяти: 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.