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Новый смартфон Huawei c уникальным дизайном камеры показался на «живых» фото
Выглядит устройство свежо. По крайней мере, если смотреть на него сзади
В китайском сегменте интернета появился пост, раскрывший дизайн нового смартфона Huawei — Huawei Nova 8 Pro. Судя по нему, новинка сможет похвастаться уникальным дизайном основной камеры, что особенно важно в эпоху, когда каждый производитель пытается копировать iPhone 11 и 12.
«Живые» фотографии Huawei Nova 8 Pro были опубликованы в китайской соцсети Weibo, сообщает Gizmochina. На этих снимках можно увидеть не только дизайн задней части смартфона, но и то, что аппарат получит нелюбимый многими пользователями экран-водопад. Также фотографии демонстрируют, что основная камера устройства получит разрешение 64 Мп.
Напомним, что согласно более ранним утечкам, Huawei Nova 8 Pro получит 120-Гц OLED-дисплей, поддержку быстрой 66 Вт зарядки и две модификации: 8/128 и 8/256 ГБ. Цена смартфона, если верить всё тем же слухам, будет стартовать от 612 долларов или 44,5 тыс рублей.