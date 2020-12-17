Новый смартфон Huawei c уникальным дизайном камеры показался на «живых» фото

«Живые» фотографии Huawei Nova 8 Pro были опубликованы в китайской соцсети Weibo, сообщает Gizmochina. На этих снимках можно увидеть не только дизайн задней части смартфона, но и то, что аппарат получит нелюбимый многими пользователями экран-водопад. Также фотографии демонстрируют, что основная камера устройства получит разрешение 64 Мп.