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Новый смартфон Huawei с выезжающей камерой показали на фото
Речь о Huawei Enjoy 20+
На просторах сайта Slashleaks появилась порция изображений нового смартфона Huawei с выезжающей камерой. Речь о Huawei Enjoy 20+.
Благодаря утечке выяснилось, что грядущая новинка получит выезжающую фронтальную камеру, за счет чего передняя часть смартфона лишиться вырезов и отверстий. Что касается основной камеры, известно, что ее компания оборудует тремя модулями и светодиодной вспышкой. По предварительным данным, основной датчик камеру получит 48 Мп.
Смартфон приписывают экран на 6,63 дюйма. Huawei Enjoy 20+, по данным источников, будет работать на базе Kirin 820 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор, в свою очередь, может получить емкость 4300 мАч. Также устройство могут оснастить поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.