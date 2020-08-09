Новый смартфон Huawei с выезжающей камерой показали на фото

Смартфон приписывают экран на 6,63 дюйма. Huawei Enjoy 20+, по данным источников, будет работать на базе Kirin 820 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор, в свою очередь, может получить емкость 4300 мАч. Также устройство могут оснастить поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.