Новый смартфон Microsoft предлагает необычный способ взаимодействия с устройством

Еще в октябре 2019 года Microsoft представила свой свежий смартфон, работающий на базе ОС Android. Но несмотря на это, компания сразу же объявила о том, что релиз устройства состоится не раньше, чем через год — в конце года текущего. И чтобы не потерять интерес к своей новинке, компания мало-помалу делится с нами теми или иными подробностями касающимися смартфона.