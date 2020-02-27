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Новый смартфон Microsoft предлагает необычный способ взаимодействия с устройством
И выглядит это достаточно интересно
Еще в октябре 2019 года Microsoft представила свой свежий смартфон, работающий на базе ОС Android. Но несмотря на это, компания сразу же объявила о том, что релиз устройства состоится не раньше, чем через год — в конце года текущего. И чтобы не потерять интерес к своей новинке, компания мало-помалу делится с нами теми или иными подробностями касающимися смартфона.
Так, судя по последним видео, опубликованным в сети самой компанией, новый смартфон Microsoft сможет предложить достаточно необычный способ взаимодействия с устройством — так, некоторые основные действия можно выполнять лишь немного приоткрыв девайс с двумя дисплеями.
Также приоткрыв девайс можно увидеть имя звонящего и в случае, если пользователь заинтересован в разговоре, он может уже полностью раскрыть смартфон и принять входящий вызов. В общем-то, то, что компания работает над внедрением новых возможностей, использующих необычный форм-фактор смартфона — это только радует. Надеемся, до конца года Microsoft покажет немало интересных “фишек”, которые смогут оправдать покупку Surface Duo.