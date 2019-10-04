Новый смартфон OnePlus окажется менее прорывным, чем предшественник
Популярный интернет-инсайдер OnLeaks опубликовал целую серию качественных рендеров OnePlus 8, который, судя по тенденции прошлых лет, будет представлен ближе к маю 2020 года. Внешне смартфон очень похож на OnePlus 7 Pro, представленный весной этого года, но есть одна деталь, которая отличает новое поколение от предыдущего и явно бросается в глаза. Речь о фронтальной камере, которая в OnePlus 8 не будет выезжать из корпуса — вместо этого она расположится в небольшом отверстии в углу экрана. Нечто подобное реализовала Samsung в своем Galaxy S10 и S10e.
Что же касательно характеристик будущего флагмана китайской компании, то тут пока никакой информации нет. Но компания вряд ли начнет производство собственных процессоров, также как она вряд ли перейдет на процессоры MediaTek, так что в устройстве можно ожидать флагманский процессор от Qualcomm, условный Snapdragon 865, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Но “железная” часть смартфона — не более чем слухи. Больше информации можно ожидать в начале следующего года.