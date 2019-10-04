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Новый смартфон OnePlus окажется менее прорывным, чем предшественник

Речь идет о фронтальной камере, которая, скорее всего, больше не будет выезжать из корпуса
OnePlus еще не успела показать свой второй осенний флагман, OnePlus 7T Pro, а по сети уже начали ходить слухи, касающиеся нового смартфона компании, который будет представлен примерно во втором квартале будущего года. И что самое интересное, смартфон может лишиться некоторых “фишек”, за которые полюбили тот же OnePlus 7 Pro.

Популярный интернет-инсайдер OnLeaks опубликовал целую серию качественных рендеров OnePlus 8, который, судя по тенденции прошлых лет, будет представлен ближе к маю 2020 года. Внешне смартфон очень похож на OnePlus 7 Pro, представленный весной этого года, но есть одна деталь, которая отличает новое поколение от предыдущего и явно бросается в глаза. Речь о фронтальной камере, которая в OnePlus 8 не будет выезжать из корпуса — вместо этого она расположится в небольшом отверстии в углу экрана. Нечто подобное реализовала Samsung в своем Galaxy S10 и S10e.

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Что же касательно характеристик будущего флагмана китайской компании, то тут пока никакой информации нет. Но компания вряд ли начнет производство собственных процессоров, также как она вряд ли перейдет на процессоры MediaTek, так что в устройстве можно ожидать флагманский процессор от Qualcomm, условный Snapdragon 865, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Но “железная” часть смартфона — не более чем слухи. Больше информации можно ожидать в начале следующего года.

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