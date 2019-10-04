Новый смартфон OnePlus окажется менее прорывным, чем предшественник

Что же касательно характеристик будущего флагмана китайской компании, то тут пока никакой информации нет. Но компания вряд ли начнет производство собственных процессоров, также как она вряд ли перейдет на процессоры MediaTek, так что в устройстве можно ожидать флагманский процессор от Qualcomm, условный Snapdragon 865, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Но “железная” часть смартфона — не более чем слухи. Больше информации можно ожидать в начале следующего года.