Новый смартфон OnePlus побил рекорды производительности

На утекших в сеть фотографиях приводится сравнение грядущего аппарата компании и доступного флагмана OnePlus 7 Pro. Не смотря на то, что актуальный флагман имеет больший объем оперативной памяти, OnePlus 7T удалось продемонстрировать очень впечатляющие результаты. Согласно итогам теста, новинка компании набрала 791 балл в одноядерном испытании и 2855 в многоядерном. Тогда как OnePlus 7 Pro набрал 750 баллов в одноядерном испытании и 2505 в многоядерном.

Напомним, что аппарат базируется на процессоре Snapdragon 855 Plus и оснащен оперативной памятью в 8 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч с поддержкой стандарта быстрой зарядки WARP Charge 30T. Новое поколение устройств OnePlus 7T и 7T Pro презентуют уже 26 сентября. Цена смартфонов на данный момент неизвестна.