Новый смартфон OnePlus сможет заряжаться от 0 до 100% всего за 17 минут

Одной из главных особенностей новинки станет ультраскоростная зарядка мощностью 150 Вт SuperVOOC S. Благодаря ей, аккумулятор девайса на 5000 мАч будет полностью заряжаться всего за 17 минут.

Технология SuperVOOC S была разработана непосредственно в OnePlus и создана таким образом, чтобы быть максимально бережной к батарее.

Компания утверждает, что благодаря ей срок службы аккумулятора составлит 4 года (то есть через 4 года использования батарея сохранит не менее 80% своей первоначальной ёмкости).

Кроме того, OnePlus Ace 2 Pro станет первым смартфоном компании, поддерживающим протокол UFCS (Universal Fast Charging Specification). Он был разработан в партнёрстве с такими компаниями, как Oppo, vivo, Xiaomi и Huawei, с целью обеспечения совместимости между их собственными решениями для быстрой зарядки.