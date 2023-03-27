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12:47, 27 марта 2023
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Новый смартфон Oppo со складным экраном получит «шедевральную камеру» от Find X6 Pro

Рекламный трюк или чистая правда?

Oppo Find N3, долгожданный складной смартфон бренда, как ожидается, будет представлен в конце 2023 года.

Новый смартфон Oppo со складным экраном получит «шедевральную камеру» от Find X6 Pro

Фото: NotebookCheck.net

Согласно недавней утечке информации от Digital Chat Station, девайс оснастят трёмя датчиками Sony IMX890. Что интересно, именно такой модуль установлен в представленном недавно Oppo Find X6 Pro.

В свою очередь, производитель в рекламной кампании аппарата называл его камеру «шедевральной».

Фронтальная камера будет Oppo Find N3 получит 32-мегапиксельный сенсор Omnivision OV32C, который также присутствует в Find N2.

Новый смартфон Oppo со складным экраном получит «шедевральную камеру» от Find X6 Pro

Gizmochina

Свежую модель оснастят аккумулятором на 4800 мАч, что немногим больше, чем 4520 мАч у Find N2.

Ожидается, что Find N3 дебютирует с чипом Snapdragon 8+ Gen 2 на борту. Его Qualcomm планирует выпустить уже текущим этим летом.

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