Новый смартфон Oppo со складным экраном получит «шедевральную камеру» от Find X6 Pro

Согласно недавней утечке информации от Digital Chat Station, девайс оснастят трёмя датчиками Sony IMX890. Что интересно, именно такой модуль установлен в представленном недавно Oppo Find X6 Pro.

В свою очередь, производитель в рекламной кампании аппарата называл его камеру «шедевральной».

Фронтальная камера будет Oppo Find N3 получит 32-мегапиксельный сенсор Omnivision OV32C, который также присутствует в Find N2.