Новый смартфон от Samsung получит очень необычный окрас задней панели

Напомним, что Samsung Galaxy A70s, вероятнее всего, будет собран на базе процессора Qualcomm Snapdragon 675. Также устройство может стать первым смартфоном компании, оснащенным фирменной 64-мегапиксельной камерой — все устройства, оснащенные данным модулем от Samsung, были выпущены сторонними компаниями, такими как Xiaomi, Vivo, Realme и другие.

Экран в смартфоне будет установлен на 6,7 дюймов, при этом разрешение его будет соответствовать стандарту Full HD+. Емкость аккумулятора в Galaxy A70s увеличится, по сравнению с предыдущим поколением, достигнув 5000 мАч. Согласно последним данным, устройство должны официально представить до конца сентября. Презентация пройдет в Индии, а цена на устройство составит примерно 460 долларов.