Новый смартфон Realme "скопирует" характеристики "убийцы" флагманов Redmi K30 Ultra

Так, грядущая новинка, получившая название Realme X7 Pro, как и “идейный вдохновитель” от Redmi получит процессор MediaTek Dimensity 1000+ и емкий аккумулятор на 4 500 мАч. Отличаться же устройство от Realme будет благодаря более мощной проводной зарядке (на 65 Вт вместо 30 Вт у Redmi K30 Ultra) и основному блоку камер 64, 8, 2 и 2 Мп. Также в копилку отличий можно отнести то, что смартфон будет оснащаться на выезжающий из корпуса фронтальной камерой, а более привычным для 2020 года вырезом в экране.